Entre un régime ségrégationniste d'apartheid et d'épuration et un royaume colonisateur aux velléités expansionnistes on s'entend bien. La ministre israélienne de l'Intérieur en visite à Rabat où un tapis rouge lui a été déroulée, a clamé son soutien à la pseudo-souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. «C'est un non-événement», a réagi Amar Belani, Envoyé spécial pour les pays du Maghreb et le Sahara occidental auprès du ministre des Affaires étrangères, estimant que «c'est dans la logique des choses: l'occupant soutient toujours l'occupant, car les deux ont le même ADN expansionniste et spoliateur, comme je l'avais déjà souligné à une occasion précédente». Pour Belani, dans cette affaire «Le fait nouveau qui doit consterner les Palestiniens, a-t-il souligné, est que des ouvriers marocains seront mobilisés par leur gouvernement pour participer à la construction de nouvelles colonies en Palestine occupée.» «Il s'agit, a ajouté l'ancien ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, d'une complicité active qui viole le droit international et sape la viabilité de la solution des deux États et constitue un obstacle à une paix juste et durable.»

Au terme d'une rencontre qu'elle a eue avec le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, la ministre israélienne de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a, sans surprise, «réitéré» le «soutien d'Israël à la souveraineté du Maroc sur le Sahara». Sans surprise aussi, l'agence de presse officielle marocaine jubile. Elle se flatte de ce que le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, avait, auparavant, «condamné les tentatives d'affaiblissement de la souveraineté et de l'intégrité territoriales du Maroc». Dans son élan avec un ego tout aussi flatté, l'agence marocaine n'omet par de saluer «la décision prise par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, de soutenir le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental», qualifiée de «développement positif». Ceci explique cela. Tel-Aviv n'est-il pas derrière l'alignement de l'Espagne sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental? Belani a dénoncé la félonie inqualifiable du Makhzen «qui se gargarise de mots creux en prétendant soutenir la cause juste du peuple palestinien et dont le chef de l'État préside virtuellement le comité El-Qods». Le «commandeur» des croyants et protecteur du Haram d'El Qods n'en est pas à sa première perfidie. Mais il payera rubis sur l'ongle son vil marchandage. Car sur ce terrain de la roublardise, Israël est indétrônable. L'entité sioniste a toujours avancé masquée. Toute sa stratégie participe d'un jeu d'hypocrisie malsaine. En cela, elle a trouvé au Maroc un terreau fertile. Voilà deux professionnels de la duplicité qui scellent une alliance. Israël, qui casse du palestinien et lui confisque ses territoires, va initier le Makhzen aux techniques du fait accompli par la partition des terres. Les stratèges israéliens vont découper le territoire du Sahara occidental et la main-d'oeuvre marocaine va ériger de nouvelles colonies en Palestine.