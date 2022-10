Les autorités irakiennes enquêtent sur le «vol» de 2,5 milliards de dollars appartenant au service des impôts et retirés d'une banque publique, ont indiqué, hier, des responsables, nouvelle affaire venant illustrer la corruption endémique en Irak. Les autorités n'ont pas dévoilé l'identité des responsables impliqués. Samedi, l'agence de presse étatique INA publiait une demande d'enquête envoyée par le ministère des Finances à l'organe gouvernemental anticorruption, à l'issue d'une investigation interne. La requête évoque «le vol de 3,7 trillions de dinars irakiens (environ 2,5 milliards de dollars) du compte de l'Administration générale des impôts à la banque Al-Rafidain». «Nous ne permettrons pas que l'argent des Irakiens soit volé, comme cela c'est passé avec les fonds de l'Administration des impôts à la Banque al-Rafidain», a tweeté, hier, le Premier ministre désigné Mohamed Chia al-Soudani. «Jamais nous n'hésiterons à adopter de réelles mesures pour stopper la corruption qui s'est insolemment propagée dans tous les rouages de l'Etat et ses institutions», a-t-il averti.

Un document de l'Administration générale des impôts ayant fuité dans les médias explique que ces 2,5 milliards de dollars ont été prélevés entre septembre 2021 et août 2022, via 247 chèques encaissés par cinq entreprises. L'argent a ensuite été immédiatement retiré en espèces des comptes de ces entreprises. «Qui sont les vrais propriétaires de ces compagnies? Qui a autorisé la remise de ces chèques à ces compagnies? Comment cela est-il passé inaperçu pendant un an et qui sont les politiciens complices?», s'est interrogé sur Twitter l'analyste Sajad Jiyad. L'organe gouvernemental anticorruption a assuré, hier, dans un communiqué avoir enquêté sur l'affaire. Il va remettre à la justice les «informations» du ministère des Finances «et les documents de l'enquête (...) afin que la justice puisse prendre les décisions appropriées envers» les individus impliqués. «La justice avait déjà émis des convocations à l'encontre de hauts responsables au ministère pour des lacunes ayant permis cette violation importante et cette atteinte à l'argent public», assure le communiqué.

Évoquant samedi l'investigation interne menée par ses services sur le vol, l'ex-ministre des Finances par intérim, Ihsan Ismaïl, qui vient tout juste d'être déchargé de ce portefeuille, a pointé du doigt un «groupe spécifique», sans plus de détails. Dans l'index de Transparency international, l'Irak pointe à la 157e place (sur 180) dans le classement sur la perception de la corruption. «L'omniprésente corruption est une cause principale du dysfonctionnement irakien. Et en toute franchise, aucun dirigeant ne peut s'en dédouaner», fustigeait début octobre l'émissaire de l'ONU en Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert. Si les condamnations existent, elles visent souvent les échelons intermédiaires de l'Etat. Le pays aux immenses richesses en hydrocarbures tire 90% de ses revenus des exportations pétrolières.