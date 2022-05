Affichant un mépris total des «appels» et des «préoccupations» de la communauté internationale qui continue d'user d'un langage dont tout le monde sait qu'il est de pure forme, l'État hébreu a bel et bien franchi, dimanche, «toutes les lignes rouges» avec sa prétendue marche des drapeaux dans la ville palestinienne occupée d'El-Qods-Est. Piétinant allégrement tous les accords internationaux et toutes les résolutions du Conseil de sécurité, colons juifs et armée sioniste ont envahi la vieille ville, agressant et menaçant les rares Palestiniens qui se trouvaient sur leur passage car tous les commerces avaient anticipé les provocations et choisi de rester fermés. Depuis des mois, les agressions des colons juifs se sont multipliées contre la Mosquée El Aqsa et sur toute l'esplanade des Mosquées, sous la protection armée de la police sioniste et les encouragements explicites des dirigeants de l'État hébreu, sitôt revenus de leurs riches échanges avec certains régimes adeptes de la normalisation.

L'ensemble des peuples arabes et musulmans, de par le monde, contemplent avec une immense tristesse et un désarroi infini cette provocation permanente et ces meurtres ouvertement orchestrés dont la jeunesse et même l'enfance palestiniennes paient le lourd tribut et il ne suffit guère de dire combien le sentiment de révolte et d'écoeurement bat son plein, sur la scène internationale malgré l'omerta des médias occidentaux qui doivent filtrer au maximum les méfaits du sionisme. Le temps est venu pour les dirigeants arabes et ceux de l'OCI d'avoir «une position courageuse», ainsi que l'a signifié le Premier ministre palestinien Muhammed Shtayyeh, à l'adresse de son peuple, ô combien martyr, dans les territoires occupés où les colonies ont poussé plus vite que les champignons et où les bases avancées de colons par anticipation démontrent quelle est la politique de l'État hébreu en matière d' «annexion totale» malgré les promesses factices et les miroirs aux alouettes.

Shtayyah, seul, a beau constaté «un changement majeur et dangereux» et exhorté la communauté internationale à «adopter une position sérieuse» sur toutes les violations et tous les crimes de l'entité sioniste ainsi qu' à la «protection des lieux sacrés». Son cri pathétique n'ira jamais au-delà des remparts de Ramallah et de la Cisjordanie occupée, sous le regard jouissif des sionistes et de leurs amis normalisés.

Quant à ladite «communauté internationale», une fois passé le bref et rare moment d'indignation, plus ou moins feinte, suite à l'assassinat, vite occulté, de la journaliste Sheerin Abou Akleh, elle est retournée à sa grande et unique obsession, celle du «sort insupportable» de l'Ukraine, preuve qu'en ce bas monde, il y aura toujours un deux poids, deux mesures, tant que l'ordre international demeure aux mains des puissances qui dictent le droit et désignent ceux qui en sont totalement dispensés.