Des échauffourées ont eu lieu, samedi, entre la police et une centaine de manifestants qui protestaient à Tunis contre un référendum prévu en juillet par le président Kaïs Saïed, un an après son coup de force qualifié de coup d'État par l'opposition. La police a bloqué les manifestants qui tentaient d'atteindre le siège de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), dont le président a été nommé par Saïed lui-même. Selon les opposants, cette mesure a pour but d'étendre son contrôle sur les institutions de l'État. Certains participants à la manifestation organisée par cinq petits partis ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Commission du président = Commission de la fraude». «La police (...) a utilisé des gaz lacrymogènes contre nous et nous a attaqués», a déclaré le porte-parole du parti des Travailleurs tunisiens, Hamma Hammami. Une première séance du dialogue national, proposé par le président Saïed, a démarré samedi, avec la participation de plusieurs personnalités nationales et des représentants de partis politiques et de partenaires socio-économiques, a rapporté samedi l'agence de presse tunisienne TAP. «Le dialogue national est ouvert à toutes les parties qui soutiennent le processus du 25 juillet 2021», a déclaré Brahim Bouderbala, bâtonnier des avocats tunisiens et président de la Commission consultative des affaires économiques et sociales. Parmi les parties ayant confirmé leur participation figurent l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), l'Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) et l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP). En effet, en marge des travaux de cette séance inaugurale, le président coordinateur général de la Commission nationale consultative pour une nouvelle République, Sadok Belaïd, a appelé les participants à présenter un rapport contenant leurs propositions pour les 40 prochaines années avec des détails sur la concrétisation de chaque point de ce rapport en réglementation.