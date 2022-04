Douze Palestiniens ont été arrêtés par les forces de l’occupation sionistes, dans plusieurs gouvernorats de Cisjordanie, à l’aube de ce vendredi, parmi lesquels figure un éminent dirigeant du mouvement de résistance Hamas, rapportent des médias. L’agence de presse palestinienne (WAFA) a indiqué que les arrestations s’étaient concentrées sur les gouvernorats de Bethléem (sud), Ramallah (centre), Naplouse et Jénine (nord). Le Centre des médias des prisonniers (non-gouvernemental) a indiqué, dans un communiqué relayé par des médias, que parmi les personnes arrêtées à l’aube de ce vendredi, figurait le dirigeant du mouvement Hamas et l’ancien député Ahmed Attoun, qui a été déporté d’El Qods vers la Cisjordanie. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, l’armée sioniste a procédé à 639 incursions et arrestations en Cisjordanie, depuis le 1er janvier jusqu’au 21 mars 2022.