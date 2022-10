Au moins dix soldats ont été tués et une cinquantaine blessés lundi lors d'une «attaque terroriste» à Djibo, ville sous blocus des groupes terroristes depuis trois mois, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé l'état-major de l'armée burkinabè. «Le 14e Régiment interarmes de Djibo a fait face» lundi matin «à une attaque terroriste qui a visé sa base», selon l'état-major. «Le bilan provisoire établi fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge», ajoute-t-il. Le communiqué affirme que «les éléments du régiment ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l'ennemi venu en nombre important». «Côté ennemi, au moins 18 corps de terroristes ont été dénombrés au cours des opérations de ratissage qui sont toujours en cours», selon l'état-major. Il précise que «des renforts aériens ont été déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte».ions, deux attaques sionistes ont provoqué la mort de six civils palestiniens, dont des mineurs, bien que «les autorités israéliennes ont vanté la précision de leur opération». Dans le troisième cas examiné par Amnesty, sept civils palestiniens ont été tués dans une «attaque» qui a «manifestement été causée par une roquette non guidée tirée par des groupes armés palestiniens». «La dernière agression sioniste contre Ghaza a duré trois jours seulement, mais cela a largement suffi pour provoquer un nouveau traumatisme et de nouvelles destructions pour cette population assiégée», a affirmé la secrétaire générale d'Amnesty, Agnès Callamard.