Des hommes armés qui avaient enlevé plus d’une centaine d’élèves dans une école chrétienne en ont libéré dix d’entre eux, a annoncé dimanche un représentant des parents d’élèves. Depuis le rapt de 121 élèves, le 5 juillet, au pensionnat du lycée baptiste Bethel Secondary School, près de Kaduna, 100 d’entre eux avaient été libérés ou avaient réussi à s’échapper, tandis que 21 restaient encore aux mains des ravisseurs.»Les kidnappeurs ont libéré 10 élèves de plus après avoir obtenu leur rançon comme cela a été le cas pour les élèves qu’ils avaient libérés auparavant», a déclaré Joseph Hayab, sans dévoiler le montant des rançons. «Onze autres élèves demeurent en captivité et nous espérons qu’ils seront tous libérés dès que nous parviendrons à un accord avec les bandits», a-t-il dit. Environ un millier d’écoliers et d’étudiants ont été enlevés depuis décembre, lorsque les gangs ont commencé à s’en prendre aux établissements scolaires. La plupart ont été relâchés après des négociations mais des centaines restent prisonniers dans des forêts. Le mois dernier, près d’une centaine d’élèves d’une école privée musulmane qui avaient été enlevés dans l’ouest du Nigeria en mai ont retrouvé leurs parents.