Deux soldats ont été tués et une «dizaine de terroristes neutralisés et des motos récupérées «lundi lors d'une «attaque complexe» contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso, a indiqué l'état-major burkinabé des armées dans un communiqué. «Une attaque complexe a visé le détachement militaire de Déou, (Province de l'Oudalan, région du Sahel) dans la matinée» lorsque des «assaillants ont tenté de s'infiltrer dans leur dispositif sécuritaire», précise l'armée. Hier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition au Burkina Faso, a limogé son ministre de la Défense Barthélémy Simporé. Damiba, «président du Faso, assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants». À ses côtés, le colonel-major Silas Keita a été nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale et promu général de brigade.