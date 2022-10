Deux policiers nigériens ont été tués lors d’une attaque «terroriste» contre un poste de police à Tamou (ouest), une ville proche du Burkina Faso, tandis que sept assaillants ont été abattus dans la riposte de l’armée, a annoncé mardi le ministère de la Défense. Les deux policiers ont été tués «suite à une attaque terroriste perpétrée lundi 24 octobre 2022» contre le poste de police à Tamou, chef-lieu d’une commune du sud-ouest du Niger située dans la région de Tillabéri, frontalière du Burkina Faso, précise le communiqué. « Du matériel militaire» a été emporté par les assaillants lors de l’attaque, poursuit le texte. Une première attaque avait déjà visé samedi un poste de contrôle mixte, de police et d’agents des Eaux et Forêts dans la même ville de Tamou, relève le communiqué. Les opérations de ratissage, notamment aériennes, de l’armée dans la zone ont permis d’éliminer sept assaillants et en ont blessé 24 autres, selon le texte. La zone de Tamou est riveraine du parc du W - à cheval sur les frontières Niger-Burkina-Bénin - une zone touristique, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996 mais considérée comme une zone à haut risque.