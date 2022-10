Deux Palestiniens ont été tués, hier, par les forces sionistes près de Ramallah, en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. Les deux Palestiniens ont été tués «par balles» par des soldats sionistes près du camp de réfugiés de Jalazoun. Des dizaines de Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par l'entité sioniste, dans des attaques de l'armée sioniste. Par ailleurs, des centaines de colons ont profané la mosquée Ibrahimi et y ont tenu un concert, avec l'appui des forces d'occupation sionistes, rapportait, hier, l'agence Wafa. «Des colons ont organisé un concert de danses talmudiques à l'intérieur de la mosquée Ibrahimi, pour célébrer les fêtes juives, tandis que les forces sionistes ont imposé des mesures militaires strictes dans les environs du Haram et de la région sud de la ville», indique Wafa. La mosquée Al-Ibrahimi est située dans la vieille ville d'El Khalil. Depuis 1967, la mosquée al-Ibrahimi, comme tous les autres lieux saints musulmans en Palestine, est devenue une cible pour les forces de l'occupation sioniste et les colons juifs. Dans un communiqué de presse, le président du Conseil national palestinien Rawhi Fattouh a tenu les autorités d'occupation «pleinement responsables de l'assassinat de sang-froid des deux jeunes Palestiniens, Basel Qasem Basbous, 19 ans, et Khaled Fadi Anbar, 21 ans, du camp de Jalazoun à Ramallah», assurant qu'il s'agit d'une «extension des crimes des sionistes contre les civils palestiniens». Il a réitéré que «le silence de la communauté internationale envers les crimes continus de l'occupation contre notre peuple et ses capacités l'encourage à persister à les commettre».