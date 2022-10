Deux Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés, hier, par des tirs de l'armée israélienne lors d'un raid dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Le nord de la Cisjordanie occupée depuis 1967, notamment Jénine et Naplouse, est le théâtre d'attaques sionistes quotidiennes depuis mars. Dans un communiqué, le ministère énonce que «deux citoyens ont été tués par balle par l'occupation (israélienne) à Jénine», dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par l'État hébreu. Onze Palestiniens ont par ailleurs été blessés et trois d'entre eux sont dans un état grave, toujours selon le ministère. Selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, les forces sionistes ont également tiré sur des journalistes lors de ce raid. Deux journalistes avaient été blessés mercredi lors d'une opération sioniste à Deir al-Hatab, près de Naplouse, au cours de laquelle un Palestinien a été tué. Réagissant au raid de samedi à Jénine, le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Ghaza, a salué la «résistance en Cisjordanie» face à la «faiblesse» de l'armée israélienne, qui, selon lui, «doit déployer tous ses appareils militaires et hélicoptères pour arrêter une seule personne». Le nord de la Cisjordanie, notamment Jénine et Naplouse, est le théâtre de troubles quasi quotidiens depuis mars. Ces décès surviennent au lendemain de la mort de deux autres Palestiniens parmi lesquels un adolescent de 14 ans tués par des tirs des forces sionistes, selon le ministère de la Santé. Adel Dawoud, 14 ans, a succombé vendredi à des blessures par balles à la tête à Qalqilyah, alors qu'un autre Palestinien a été tué près de la ville de Ramallah. Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué avoir soigné 50 personnes dans ce secteur à la suite de heurts, notamment blessées par des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Vendredi, le ministère palestinien des Affaires étrangères a accusé l'entité sioniste d'«entraîner la région dans un cycle de violence».