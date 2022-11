Deux Palestiniens ont été tués et cinq autres blessés, hier, dans un raid des forces sionistes dans le secteur de Jénine, en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. «Deux civils ont succombé à des blessures graves après qu'ils ont été atteints à l'abdomen par des balles réelles à Jénine», a indiqué le ministère dans un bref communiqué, qui a aussi fait état de cinq personnes blessées grièvement. Le vice-gouverneur de Jénine, Kamal Abou al-Rub, a précisé que l'une des deux victimes était Mahmoud Al-Saadi, 19 ans. «Nous nous sommes réveillés terrifiés par des tirs(...) mon frère savait que c'était l'armée et nous a demandé de nous coucher au sol et de ne pas lever nos têtes», a déclaré Roaa, la soeur de Ratib al-Bali, arrêté par les forces sionistes dans un quartier de Jénine après encerclé sa maison. Les forces d'occupation ont également attaqué une ambulance et ont empêché les journalistes de se rapprocher de la région où des affrontements ont éclaté.