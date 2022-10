Deux Palestiniens dont un médecin ont été tués, hier, par l'armée sioniste à Jénine, secteur du nord de la Cisjordanie occupée en proie à de vives tensions ces derniers mois, selon le ministère palestinien de la Santé. L'armée sioniste a de nouveau mené une attaque dans le camp de réfugiés de cette ville durant laquelle elle a prétendu que ses soldats ont essuyé des tirs à balles réelles par des «suspects armés». Abdallah Al-Ahmad, un docteur blessé à la tête par une balle tirée par des soldats sionistes devant l'hôpital de Jénine, a succombé, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a condamné un «meurtre», survenu alors que le médecin tentait de porter secours à un autre Palestinien touché par balle. Ce dernier, identifié comme étant Mateen Debaya par le ministère, est également mort, a rapporté le ministère. La branche armée du mouvement Fatah a indiqué que le médecin était un «commandant» du groupe, tué lors «d'affrontements armés» avec les forces sionistes. De nombreux soldats se sont déployés à l'aube dans le camp de réfugiés, où des heurts ont éclaté, ont rapporté des témoins et l'agence Wafa. Cinq autres personnes ont été blessées et sont dans un état stable d'après le ministère palestinien. L'armée isioniste d'occupation a indiqué que lors de son attaque, un membre du mouvement islamiste armé Hamas, Diaa Salama, avait été arrêté. Plusieurs autres personnes ont été arrêtées au cours de la même journée à Jénine et ailleurs en Cisjordanie.»Le sang de nos martyrs alimentera une nouvelle Intifada (soulèvement palestinien, ndlr)», a affirmé hier le mouvement Hamas, au pouvoir dans la bande de Ghaza.