Un agent des eaux et forêts a été tué lors d'une attaque dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud-ouest du Niger près du Burkina Faso, et une femme est morte lors de l'opération de ratissage qui a suivi, a annoncé lundi soir le ministère de l'Intérieur. L'attaque a visé le poste de contrôle mixte entre police, gendarmerie et les eaux et forêts de Say, une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Niamey et proche de la frontière avec le Burkina Faso, précise le communiqué. Elle a été menée par «des individus armés non identifiés» venus «à bord d'un véhicule et plusieurs motos» mais «la prompte et vigoureuse réaction» des Forces de défense et de sécurité (FDS) «a obligé l'ennemi à battre en retraite», assure le ministère. Le bilan provisoire du ministère fait état d'un sous-officier des eaux et forêts tué lors de l'attaque. Une femme a également «trouvé la mort» et une autre a été «légèrement blessée» au cours des opérations de «ratissage» de l'armée, souligne le ministère qui ne donne pas de précisions sur l'identité et les circonstances de leur mort, mais indique qu'un «assaillant» a aussi été tué.