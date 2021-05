Environ deux millions de Palestiniens sont affectés par les attaques sionistes dans la bande de Ghaza, selon le Bureau des Nations unies pour la coordination de l'aide humanitaire (OCHA).Jens Lerke porte-parole des médias d'OCHA, a déclaré lors d'une vidéoconférence à Genève qu'il y avait «des dégâts massifs aux biens civils dans les zones densément peuplées de Ghaza, avec plus de 200 logements détruits complètement et d'autres gravement endommagés.Des centaines de personnes, dont beaucoup venaient de camps de réfugiés à Ghaza, cherchent refuge dans des écoles gérées par les Nations unies. Jens Lerke» a souligné que l'UNRWA (Office de secours de l'ONU pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) a l'expérience de transformer rapidement ses écoles en abris, «mais le défi est la pandémie et le risque de la propagation du virus.» Dans le même temps, Lerke a souligné que les hostilités dans la bande de Ghaza depuis le 10 mai ont touché 31 établissements d'enseignement, y compris des écoles, des centres de formation professionnelle et des établissements d'enseignement supérieur.En raison de l'augmentation des coupures d'électricité et des dommages de l'usine de dessalement d'eau de mer dans le nord de Ghaza, la station est toujours hors service, ce qui affecte l'accès d'un quart de million de personnes à l'eau potable.En outre, (OCHA) indique qu'environ 700 mètres de réseaux d'égouts ont été endommagés dans les villes de Beit Lahia, Ghaza et Khan Younes, cela a conduit à l'écoulement des eaux usées dans les rues.La seule centrale électrique de Ghaza fonctionne avec seulement deux de ses quatre turbines, ce qui entraîne une coupure de courant quotidienne pendant une période de 8 à 12 heures.