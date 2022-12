Deux éléments du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daesh) et deux membres des unités paramilitaires Hachd al-Chaabi ont été tués mardi lors d'un affrontement dans une zone rurale au sud de la capitale irakienne, Baghdad, rapportent des médias. Selon Yahia Rasoul, porte-parole du commandant en chef des forces irakiennes cité par un communiqué, les forces de sécurité irakiennes ont mené, sur la base de rapports de renseignement, une opération dans la région d'al-Bahbahani, à quelque 65 km au sud de Baghdad, lors de laquelle elles ont affronté deux terroristes de Daesh qui portaient des ceintures explosives. Lors des combats, les troupes ont tué un élément du groupe terroriste et en ont blessé un autre, qui a fui les lieux mais a été tué plus tard par les forces irakiennes qui l'ont poursuivi, a-t-il indiqué. Dans un communiqué séparé, les forces des Hachd al-Chaabi, soutenues par le gouvernement, ont annoncé que leurs combattants paramilitaires avaient pris part à l'opération dans la zone d'al-Bahbahani. Au cours des derniers mois, les forces de sécurité irakiennes ont mené des opérations contre les terroristes de l'EI en réponse à l'intensification des attaques de ce groupe terroriste.