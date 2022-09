Deux jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs, hier, sous les balles de l’armée d’occupation sioniste à Jénine, en Cisjordanie occupée, ont rapporté des médias palestiniens. Selon l’agence de presse palestinienne (WAFA), deux jeunes Palestiniens de Kafr Dan à l’ouest de Jénine ont été tués par des tirs sionistes. Il s’agit d’Ahmed Ayman Ibrahim Abed (23 ans) et Abdul Rahman Hani Sobhi Abed (22 ans). Les forces d’occupation ont mené une campagne de fouille à grande échelle a proximité du barrage d’Al-Jalama et ont tiré sur deux jeunes et les ont blessés grièvement avant d’annoncer leur mort plus tard, d’après l’agence. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le nombre des Palestiniens tombé en martyrs depuis le début de cette année a augmenté à 148, dont 97 en Cisjordanie et 51 de la bande de Ghaza.