Après un an d’épreuves de force parfois sanglantes, l’Irak a désormais un gouvernement après que le Parlement a accordé sa confiance à l’équipe du nouveau Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani, qui fait face à d’immenses défis politiques et économiques. Ce scrutin marque une étape décisive dans la lente sortie de l’impasse politique où l’Irak, pays rongé par la corruption et l’instabilité, s’était fourvoyé il y a un an. Depuis les législatives anticipées d’octobre 2021, les barons du chiisme politique n’arrivaient pas à s’entendre sur un nouveau président, ni à désigner un Premier ministre. Leur rivalité s’est parfois muée en affrontements armés. Finalement, le 13 octobre, les députés sont parvenus à élire le Kurde Abdel Latif Rachid à la présidence de la République.

Ce dernier a dans la foulée chargé Mohamed Chia al-Soudani de former un gouvernement. Jeudi soir, selon le bureau de M. Soudani, le gouvernement composé de 21 ministres «a obtenu la confiance de l’Assemblée nationale», lors d’un vote à main levée auquel la presse n’a pas été conviée. M. Soudani, 52 ans, succède à Moustafa al-Kazimi, en poste depuis mai 2020.