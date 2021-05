Des centaines de manifestants ont pris part samedi après-midi à des manifestations aux frontières du Liban avec l'entité sioniste, essayant de franchir une clôture de barbelés, en solidarité avec les Palestiniens. Parallèlement, des soldats de l'armée libanaise ont été déployés dans la zone pour empêcher toute escalade depuis le Liban. Un jour plus tôt, les manifestations ont entraîné la mort d'un citoyen libanais par balle, l'armée israélienne ayant dirigé des mitrailleuses, des bombes fumigènes et des gaz lacrymogènes vers des manifestants libanais qui tentaient de pénétrer du côté israélien. Cela a suscité la colère des autorités libanaises qui ont demandé l'intervention de la communauté internationale pour mettre fin à l'agression israélienne contre les Libanais et les Palestiniens.