Deux pétroliers sont arrivés ces dernières 24 heures à Hodeida au Yémen, une première en 3 mois, 2 jours après l'entrée en vigueur d'une trêve dans ce pays dévasté par la guerre, ont annoncé, hier, les rebelles Houthis qui contrôlent cette zone. Le conflit au Yémen oppose les forces loyales au gouvernement, appuyées depuis 2015 par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite voisine, aux Houthis, des rebelles soutenus eux par l'Iran, grand rival de Riyadh dans le Golfe. La coalition, qui comprend les Emirats arabes unis, contrôle l'espace aérien et maritime du Yémen, y compris dans les zones tenues par les rebelles, à l'instar de la capitale Sanaa et des ports de Hodeïda, stratégiques pour l'entrée des importations essentielles et de l'aide humanitaire. «Le navire pétrolier César vient d'arriver au port de Hodeïda après avoir été saisi pendant 32 jours», a annoncé lundi matin la Yemen Petroleum Company, la société nationale du pétrole, aux mains des rebelles Houthis. Dimanche, elle avait annoncé l'arrivée d'un premier pétrolier. Ces deux navires font partie des 18 que la coalition saoudienne doit autoriser à entrer à Hodeïda dans le cadre de la trêve de 2 mois négociée par l'ONU et entrée en vigueur samedi. Les régions où les Houthis ont réussi à prendre le pouvoir, essentiellement dans le nord et l'ouest du pays, subissent depuis des semaines une pénurie d'essence, avec des files interminables dans les stations- service. Les rebelles accusent la coalition de saisir les navires pétroliers, fouillés pour empêcher la contrebande d'armes. Selon Essam Al-Moutawakel, porte-parole de la Yemen Petroleum Company, les quantités de carburant transportées par les navires autorisés ne suffiront pas à «enrayer complètement la crise car les besoins en carburants sont très importants».Mais elles pourraient «atténuer la gravité de cette crise», a-t-il déclaré. La guerre au Yémen a provoqué l'une des pires tragédies humanitaires au monde, faisant des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Une grande partie de la population de 30 millions d'habitants est confrontée à une grave insécurité alimentaire. La trêve prévoit également deux vols commerciaux hebdomadaires à destination et en provenance de l'aéroport de Sanaa, une première depuis 2016.