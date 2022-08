Des dizaines de Palestiniens ont manifesté, samedi, devant l’école Ibrahimiya College, dans le centre d’El Qods-Est, pour protester contre les restrictions sionistes sur les écoles de la ville sainte, rapportent des médias. Selon des médias, les manifestants avaient brandi des banderoles disant : «Tenez-vous à l’écart de nos enfants et de notre culture» et «L’éducation est un droit, choisir un programme est un droit.» Le chef du Comité d’El Qods contre la judaïsation, Nasser Al-Hedmi, qui a participé à la manifestation, a déclaré qu’«il y a une menace sioniste contre toutes les écoles palestiniennes d’El Qods, y compris le Collège Ibrahimi, et que si le programme palestinien est enseigné l’établissement est vite fermé». Al-Hedmi que «ceci est contraire au droit international», soulignant que «les habitants d’El Qods ont le droit de préserver leur identité par le biais de programmes éducatifs». Dans le même contexte, le ministère palestinien de l’Éducation a déclaré, dans un communiqué, que «les autorités d’occupation lancent une attaque féroce et sans précédent contre l’éducation palestinienne dans la ville, dans le cadre de ses plans visant à l’annexer et à effacer tout ce qui est palestinien». Le ministère a ajouté : «Les violations les plus importantes de l’occupation contre l’éducation sont la déformation et la falsification des manuels scolaires palestiniens, la menace des écoles palestiniennes pour adopter des livres déformés sous la contrainte, et la pression exercée sur elles pour développer des programmes d’éducation (sionistes).»