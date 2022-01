Des organisations non gouvernementales (ONG) marocaines ont condamné des actes de harcèlement sexuel dans le milieu universitaire, réclamant des sanctions contre les auteurs de ce scandale qui a éclaboussé l'institution universitaire. Les condamnations émanent des ONG «Association Tahadi pour l'égalité et la citoyenneté», «Moroccan Outlaws» et la «Fédération de la Ligue des droits des femmes» suite au scandale des professeurs d'université accusés de chantage sexuel sur des étudiantes en échange de bonnes notes. L'Association Tahadi pour l'égalité et la citoyenneté a appelé vendredi à dénoncer systématiquement le harcèlement sexuel à l'Université afin que les auteurs de ces actes ne restent pas impunis. De son côté, la Fédération de la Ligue des droits des femmes a qualifié les actes subis par les étudiantes de la part de leurs enseignants universitaires de «crimes relevant de la traite des êtres humains», réclamant justice pour les victimes. L'ONG «Moroccan Outlaws» a, quant à elle, lancé une campagne en ligne invitant les étudiantes à «dénoncer les actes de harcèlement sexuel et à ne plus se taire». Le ministère marocain de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a suspendu, lundi, cinq professeurs d'université faisant l'objet d'une enquête après avoir été accusés de «harcèlement et exploitation sexuels» dans l'affaire dite du «sexe contre bonnes notes». Les accusés sont poursuivis pour «harcèlement sexuel, incitation à la débauche, discrimination fondée sur le sexe et violence contre des femmes par des personnes en position de force». Le scandale a éclaté à la Faculté de droit de Settat, provoquant une vague d'indignation et de colère sur les réseaux sociaux et au sein d'instances éducatives. Une commission de l'Inspection générale du ministère de l'Enseignement supérieur a été dépêchée à ladite faculté pour enquêter sur ce scandale qui a éclaboussé l'institution universitaire et conduit à la démission du doyen de la faculté, Nadjib El-Hadjioui.