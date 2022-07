Un haut commandant de l'armée iranienne a déclaré, hier, que le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait équipé les coques de ses navires de guerre les plus rapides d'une technologie furtive, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Fars. Le commandant de la marine du CGRI, Alireza Tangsiri, a tenu ces propos en marge d'une cérémonie organisée dans la ville portuaire de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, et a précisé que le CGRI cherchait à présent à utiliser des coques de production domestique. Il a noté qu'utiliser des technologies et des produits locaux et recourir à des experts iraniens faisait partie des réalisations dont la marine du CGRI était fière. La marine du CGRI est une force navale stratégique complète, munie de tout l'équipement auquel les autres forces armées ont accès, des chars aux avions en passant par les drones, a-t-il indiqué, ajoutant que sa présence dans la région permettait de dissuader les forces ennemies. Il a également reproché aux navires américains de ne pas respecter les règles et réglementations de navigation maritime, affirmant que leur présence dans la région conduisait généralement à créer davantage d'insécurité.