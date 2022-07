Plusieurs villes en Chine sont en alerte rouge lundi en raison de la vague de chaleur frappant le pays, où des dizaines de millions d’habitants ont été appelés à rester chez eux. Des vagues de chaleur extrêmes, parfois mortelles, ont touché différents endroits de la planète ces derniers mois, comme l’Europe occidentale en juillet et l’Inde en mars-avril. Selon les scientifiques, le changement climatique a rendu plus fréquents les épisodes de canicule, un phénomène qui devrait s’accentuer avec la montée attendue des températures dans les prochaines années. La Chine ne fait pas exception: alors que Shanghai a battu récemment un record de chaleur vieux de 149 ans, avec 40,9°C, ce week-end dans les provinces de Zhejiang et Fujian (est) le mercure a dépassé les 41°C, franchissant un record historique dans deux villes de ces provinces. La population dans les zones en alerte rouge - principalement dans le sud-est et nord-ouest du pays - a pour instruction de «cesser toute activité à l’extérieur» et «faire particulièrement attention à la prévention des incendies», a annoncé le service météorologique national.