Les récents combats dans la région d'Afar, limitrophe du Tigré, au nord-est de l'éthiopie, ont provoqué le déplacement de milliers de personnes, a alerté vendredi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). «Selon les autorités régionales d'Afar, plus de 200.000 personnes ont été déplacées, en raison des récents combats. Elles sont dispersées dans des zones reculées, avec peu ou pas d'accès aux biens essentiels tels que la nourriture et l'eau», a indiqué l'OCHA. «Les partenaires humanitaires n'ont pas pu vérifier les chiffres des déplacements ni évaluer les besoins des populations déplacées, en raison des contraintes d'accès». Selon certaines informations, plusieurs déplacés internes sont arrivées dans la ville d'Afdera. Mais pour l'ONU, la situation est «désastreuse». En effet, cette vague vient s'ajouter à une précédente série de personnes déplacées qui sont retournées dans les lieux d'origine, augmentant ainsi le nombre de personnes vulnérables qui ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Outre ces mouvements de populations à l'intérieur de l'Ethiopie, plus de 63.000 civils éthiopiens se sont réfugiés au Soudan voisin, depuis novembre dernier. Selon l'ONU, plus de 9 millions de personnes sont ciblées par les humanitaires dans les régions d'Amhara, d'Afar et de Tigré. D'autres civils prennent le sens inverse et l'OCHA fait état de la poursuite des retours, cette semaine. Dans la région d'Amhara, l'ONU estime que plus d'un demi-million de personnes sont retournées à South Wello, North Wello et North Shewa depuis la mi-décembre. Et au Tigré, près de 10.000 personnes sont retournées de Mekele à leur lieu d'origine. L'ONU estime que la situation au nord de l'Ethiopie reste «tendue et volatile». Alors que la situation au Tigré et en Amhara est «relativement calme, des affrontements violents ont été signalés dans la région d'Afar, le long de la frontière avec le Tigré, notamment dans les localités d'Abala, Berhale, Dalol, Erebti, Koneba et Megale».