Des milliers de personnes ont continué à fuir hier la ville portuaire de Palma, tombée aux mains de groupes armés le week-end dernier dans le nord du Mozambique, des ONG et l'ONU travaillant de concert pour tenter de leur venir en aide, selon des médias. Selon le site Voafrique, plusieurs agences de l'ONU se sont réunies dans la matinée pour coordonner leurs efforts et organiser le transport vers des zones sûres de milliers de civils ayant fui la ville pour se réfugier dans les forêts et plages environnantes. Mais aussi, en masse, vers un site gazier situé à seulement 10 km de la ville sinistrée. Depuis l'attaque des groupes armées contre Palma mercredi, ils sont arrivés par vagues, frappant à la porte du périmètre ultra-protégé de milliers d'hectares sur la péninsule d'Afungi pour s'y abriter, rapporte le site. Selon une source participant aux opérations d'évacuation, il y aurait entre 6.000 et 10.000 personnes réfugiées à l'intérieur du site ou demandant à l'être, une situation compliquée à gérer d'autant que les travaux du construction du site gazier, censé être opérationnel en 2024, sont à l'arrêt depuis plusieurs mois.