Des milliers d’habitants du quartier de Daraa al-Balad en Syrie ont commencé, jeudi dernier, à retourner à leurs maisons après l’installation des points de l’armée syrienne qui a ratissé le quartier, éliminé les barrages et rouvert les routes, rapportent des médias locaux. En application de l’accord de règlement proposé par Damas pour rétablir la sécurité et la stabilité dans le quartier, des milliers d’habitants qui étaient à Saraya Aber ont regagné leur maisons à Daraa al-Balad à la suite de la régularisation de la situation de centaines d’hommes armés et la remise des armes à l’armée, selon l’agence de presse syrienne (SANA). L’armée en coordination avec le gouvernorat avaient, dès le matin, rouvert les routes pour le retour des déplacés à leurs maisons dans le quartier de Daraa al-Balad. Mercredi, des unités de l’armée sont entrées dans le quartier de Daraa al-Balad, ont hissé le drapeau national syrien et commencé à installer quelques positions. D’autres étapes sont prévues par l’accord qui, à terme, permettra au gouvernement de contrôler tous les quartiers sud et ainsi l’ensemble de la ville de Deraa. L’accord qui a été proposé par Damas, offre aux rebelles qui remettent leurs armes la possibilité de rester à Deraa al-Balad. Ceux qui refusent de rendre les armes doivent être évacués vers d’autres régions rebelles dans le Nord. Les combats meurtriers en juillet et août ont poussé près de 40.000 personnes, en majorité des enfants, à la fuite, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha). La ville de Deraa est le berceau des manifestations de 2011 en Syrie, où la guerre a fait près de 500.000 morts et poussé à la fuite des millions de personnes.