A la faveur d'un séminaire militaire qui a eu lieu mercredi à Tripoli, les participants ont jeté un pavé dans la mare en affirmant que la réunification de l'institution militaire libyenne «doit avoir lieu avant les élections générales du 24 décembre prochain». Qualifiant le retard observé malgré de multiples efforts, de part et d'autre, d' «inadmissible», ils n'ont pas hésité à déclarer que les responsables de cet état de fait «doivent être sanctionnés». Dans un communiqué au ton plus que ferme, ils constatent que «les militaires ont tourné définitivement la page des différends et que le retour à la guerre est résolument exclu», pour prévenir contre les manoeuvres internes et externes visant à saper le processus de règlement de la crise. «Toute partie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, qui tente de prétendre le contraire est ennemi du peuple libyen et, à ce titre, doit être traité en tant que tel.» Ce séminaire est le premier du genre et il intervient au moment où des voix se sont élevées pour reprocher à la Manul une réserve supposée à l'encontre d'une candidature du maréchal Khalifa Haftar, lors de la présidentielle du 24 décembre prochain. Ainsi, il apparaît clairement que les ambitions du chef de l'Armée nationale libyenne autoproclamée, composée de nombreux mercenaires de diverses nationalités, reste plus que jamais à l'ordre du jour et nourrit les multiples réticences qui tentent de freiner, sinon de saborder, les efforts des Libyens soutenus par les Nations unies. Signe des temps, ont participé à cette rencontre de hauts officiers de l'armée et des parlementaires.

Le jour même, le chef du gouvernement, Abdelhamid Dbeibah, s'est penché sur la problématique de la réunification des institutions libyennes dont l'institution militaire est une composante essentielle, lors d'une réunion avec une délégation de la Mission d'appui des Nations unies en Libye(Manul). A cette occasion, l'accent a été mis d'un commun accord sur l'importance du respect strict du cessez-le-feu en vigueur, tout en se félicitant de l'amélioration des conditions de travail de la délégation sur le terrain. Il faut dire que l'enjeu de la réunification de l'institution militaire a fait l'objet d'intenses débats durant la deuxième Conférence internationale Berlin 2 sur la Libye, la semaine dernière en Allemagne. Preuve que la volonté existe, dans de larges proportions, en faveur de cette avancée pour laquelle les militaires réunis à Tripoli ont exhorté la Chambre des représentants du peuple (Tobrouk) et le Haut Conseil d'Etat (Tripoli)) «faciliter la tâche au gouvernement». Conscients des enjeux et des blocages persistants, ils n'ont pas hésité à souligner l'importance d'une réforme du secteur de la sécurité, incluant la démobilisation et le désarmement des groupes armés et des milices, assortis d'une intégration de personnel qualifié dans les diverses institutions de l'Etat, en charge des questions sécuritaires et militaires.