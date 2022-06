Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré mardi que les dirigeants palestiniens allaient prendre des mesures pour faire face à l'escalade sioniste contre les Palestiniens. À la lumière de «l'incapacité» de la communauté internationale à obliger l'entité sioniste à «respecter le droit international et les résolutions internationales», les dirigeants palestiniens sont en train de prendre des mesures pour faire face à l'escalade sioniste, a déclaré le président Abbas au cours d'une rencontre avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, dans la ville cisjordanienne de Ramallah, selon l'agence de presse officielle palestinienne WAFA. «Les actions criminelles et la discrimination raciale» de l'entité sioniste «ont lieu grâce au silence américain sur ces provocations, ainsi que sur les pratiques qui violent de manière flagrante le droit international», a affirmé Mahmoud Abbas. Il a accusé l'occupant sioniste de ne respecter ni les accords de paix signés, ni le droit international ni les résolutions de l'ONU, ajoutant que les autorités d'occupation poursuivaient leurs agissements de manière unilatérale, principalement à El-Qods Est. Il a notamment évoqué les visites quotidiennes d'extrémistes sionistes sur le site sacré de la mosquée Al-Aqsa à El-Qods-Est. Pour sa part, Safadi a déclaré à Abbas que la Jordanie se tenait aux côtés du peuple palestinien, et soutenait la juste cause des Palestiniens. Il a souligné que les parties palestinienne et jordanienne maintiendraient leurs contacts et leurs consultations avec la communauté internationale et les pays concernés. Par ailleurs, des dizaines de colons juifs ont envahi, hier, la mosquée Al-Aqsa, sous une haute escorte de la police sioniste, selon des sources locales palestiniennes. Les mêmes sources, citées par l'agence de presse palestinienne Wafa, ont révélé que des dizaines de colons «ont profané la mosquée sainte par groupes et ont effectué des rituels et des tours provocateurs».