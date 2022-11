Des hommes armés ont tué trois escortes de police et enlevé le directeur d’une entreprise pétrolière nigériane dans le sud-est du Nigeria, dernier incident en date dans la région, a déclaré hier la police. Vêtus d’uniformes militaires, les assaillants ont tendu jeudi une embuscade et ouvert le feu sur le convoi d’un haut-responsable pétrolier dans la zone de Rumuokoro à Port Harcourt, capitale de l’Etat de Rivers et capitale pétrolière du Nigeria. « Trois policiers escortant le cadre ont été tués tandis que l’homme a été kidnappé et emmené dans un lieu inconnu», a déclaré la porte-parole de la police régionale Grace Iringe-Koko. Les hommes armés, se faisant passer pour une patrouille militaire à bord d’une voiture verte, ont fait signe au convoi de s’arrêter avant d’ouvrir le feu et de tuer les policiers, a-t-elle précisé. La police a affirmé que l’homme enlevé est le directeur d’IGPES Group, compagnie pétrolière et gazière nigériane basée à Port Harcourt. Une enquête est en cours, a ajouté Mme Iringe-Koko. Aucun groupe n’a revendiqué l’enlèvement, une pratique courante pour avoir des rançons et les criminels n’épargnent personne, riche ou pauvre. Le Delta du Niger abrite des ressources pétrolières et gazières valant des milliards de dollars. Mais les résidents vivent pour la plupart dans la pauvreté en raison de décennies de pollution, de négligences et de corruption. En 2009, des amnisties gouvernementales ont réduit les attaques, mais des incidents sporadiques et le vol de pétrole à grande échelle persistent. Le Nigeria, membre de l’OPEP et l’un des plus grands producteurs de brut d’Afrique, perd chaque année jusqu’à 2 milliards de dollars en raison du vol de pétrole.