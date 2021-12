Des élèves palestiniens ont été asphyxiés dimanche par des grenades à gaz lacrymogène tirées par les forces d'occupation sioniste à leur sortie d'école dans la région d'Al-Tal au sud de la Cisjordanie occupée, rapportent des médias palestiniens, citant des activistes locaux. Selon l'activiste Ahmed Salah, cité par l'agence palestinienne de presse, WAFA, les forces d'occupation ont tiré les bombes à gaz en direction des élèves, provoquant l'étouffement parmi plusieurs d'entre eux. Dans la localité de Tuqu, à l'est de Beitlehem, des affrontements ont éclaté à proximité des écoles, au cours desquels, les forces d'occupation ont lancé des bombes assourdissantes et de gaz en direction des élèves, selon l'activiste, Mustapha Al-Badan. Ils ont également arrêté un Palestinien, et ont fermé l'entrée de la localité, a-t-il fait savoir. Les attaques des forces israéliennes contre les étudiants palestiniens et les écoles, y compris les agressions ciblant le personnel éducatif, les menaces, l'exploitation des écoles par les militaires, ont considérablement affecté le droit d'accès des enfants palestiniens à l'éducation. Les écoliers sont souvent contraints d'emprunter des itinéraires alternatifs pour rentrer chez eux de peur des soldats israéliens qui patrouillent sur les routes principales de leurs villages. Depuis le début de l'année en cours, 24 enfants palestiniens ont été blessés par des Israéliens en Cisjordanie, avait déploré en août dernier, la coordonnatrice humanitaire des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés, Lynn Hastings, appelant l'Entité sioniste à protéger les enfants et les enseignants contre le harcèlement et la violence.