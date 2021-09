Des dizaines de colons israéliens ont pris d'assaut, hier, l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, indique le département des waqfs islamiques à El Qods occupée. Environ 205 colons israéliens ont profané en groupes dispersés la mosquée Al-Aqsa, à la veille d'une fête juive, selon la source citée par l'agence de presse palestinienne (WAFA).L'occupation israélienne exploite chaque occasion soit religieuse ou d'autres pour harceler et rendre périlleuse la vie des Palestiniens en Cisjordanie, à El Qods et dans la bande de Ghaza, en imposant des mesures illégales aux Palestiniens, selon l'agence La ville d'El Qods est la plus touchée par ces mesures répressives qui paralysent les actes de la vie normale des citoyens. Aux exactions au quotidien s'ajoutent les affrontements qui ont lieu, chaque vendredi, lorsque l'armée sioniste accompagne les colons qui tentent de s'infiltrer dans le sanctuaire sacré de l'islam que les Palestiniens protègent au péril de leur vie, trop souvent à mains nues. Ainsi, le bouclage des territoires palestiniens, un des moyens de représailles utilisé par l'occupation sionsite, a gravement affecté les moyens de subsistance de centaines de milliers de Palestiniens. L'occupation restreint systématiquement leur déplacement sur les routes de Cisjordanie avec une combinaison complexe d'environ 100 postes de contrôle fixes illégaux, des portes métalliques, des cubes de ciment, de la terre, des routes réservées aux colons et diverses autres obstructions physiques. Ces fermetures et d'autres mesures, visent à ancrer l'occupation militaire israélienne de la Cisjordanie, vieille de 51 ans, et son projet colonial d'extension continuelle qu'il applique avec une violence routinière et souvent meurtrière contre les Palestiniens.