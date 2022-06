Des dizaines de colons juifs ont envahi, hier, la Mosquée Al-Aqsa, sous une haute escorte de la police sioniste, rapporte l'agence de presse palestinienne, Wafa, citant des sources locales. Ces colons ont profané la mosquée sainte par groupes, effectuant des rituels et des marches provocatrices. Les forces de l'occupation sioniste permettent aux colons d'envahir les esplanades d'Al-Aqsa et intensifient leurs mesures militaires dans la vieille ville, empêchant les fidèles d'accéder à la mosquée sainte. En avril dernier, les esplanades d'Al-Aqsa ont été le théâtre de violents affrontements lors desquels les forces d'occupation ont arrêté 894 Palestiniens, tiré des balles recouvertes de caoutchouc, des bombes à gaz lacrymogène et des bombes assourdissantes en direction des fidèles, sans tenir compte des lieux saints. Durant le même mois, 21 cas d'agressions contre la Mosquée sainte ont été enregistrés, selon le ministre des Waqfs, Cheikh Hatem Al-Bakri, et plus de 7 274 colons avaient pris d'assaut la Mosquée, sous la protection des forces spéciales lourdement armées.