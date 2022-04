Après de nouvelles attaques, vendredi, des policiers sionistes contre des manifestants palestiniens dont une cinquantaine ont été blessés sur l'esplanade des Mosquées, à El Qods-Est, deux nouvelles roquettes ont été tirées depuis l'enclave de Ghaza contre Israël. Depuis lundi, plusieurs roquettes ont été tirées depuis la bande de Ghaza contrôlée par le Hamas en direction d'Israël, suscitant des raids aériens sionistes contre l'enclave. Selon des témoins, une personne a été blessée à Ghaza après la chute de la roquette près de sa maison. Ces heurts interviennent dans un contexte d'escalade après quatre attaques menées en Israël entre le 22 mars et le 7 avril, qui ont fait 14 morts au total.

Deux des attaques ont été perpétrées dans la métropole de Tel-Aviv par des Palestiniens de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'entité sioniste depuis juin 1967. Dans la foulée de ces attaques, l'armée sioniste a mené plusieurs opérations en Cisjordanie, alors que les heurts se sont multipliés à El Qods-Est. Vendredi matin, les forces sionistes sont de nouveau entrées sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam, prétextant comme à l'accoutumée que des jeunes Palestiniens ont lancé des pierres dans leur direction. Selon elles, avant l'aube, des «émeutiers masqués et arborant des drapeaux du Hamas» auraient lancé des pierres en direction du Mur des Lamentations, site de prière du judaïsme, situé en contrebas de l'esplanade des Mosquées à El Qods-Est. Le Croissant-Rouge palestinien a fait état d'au moins 57 Palestiniens blessés, dont deux grièvement, dans les agressions menées par les forces sionistes. Après des affrontements ayant fait plus de 200 blessés palestiniens depuis une semaine, les autorités sionistes ont fermé ce week-end les points de passage permettant aux Palestiniens de Cisjordanie de se rendre à El Qods. Mais des Palestiniens ont réussi à s'y rendre clandestinement. Des milliers de fidèles ont pu fait la prière de la mi-journée à la faveur d'une accalmie en ce troisième vendredi du mois sacré du Ramadhan. Après la prière, un mini-drone a survolé l'esplanade et tiré des gaz lacrymogènes sur une partie des fidèles créant des scènes de panique, constatées par une équipe de l'AFP. La police a prétendu avoir utilisé ces «moyens pour disperser» une foule qui tentait d'endommager une de ses guérites. Depuis les attaques de Tel-Aviv, 24 Palestiniens incluant des assaillants ont été tués dans des affrontements en Cisjordanie par les forces d'occupation israéliennes. Les tirs de roquettes sont les plus importants depuis la guerre meurtrière de 11 jours ayant opposé en mai 2021 le Hamas à Israël après des semaines de heurts et tensions à El Qods.

Au pouvoir à Ghaza sous blocus israélien, le Hamas veut défendre l'esplanade des Mosquées dont l'accès est contrôlé par l'Etat hébreu. La présence sur l'esplanade, pendant le Ramadhan, de nombreux juifs encadrés et protégés par les forces policières sionistes est condamnée par les Palestiniens et plusieurs pays de la région comme un geste de «provocation». Des ministres arabes réunis à Amman ont condamné «les attaques et les violations israéliennes contre les fidèles de la mosquée Al-Aqsa» située sur l'esplanade. Jeudi, la secrétaire d'Etat américaine adjointe pour les affaires du Proche-Orient, Yaël Lempert, et l'émissaire chargé des relations israélo-palestiniennes, Hady Amr, ont rencontré des responsables de l'Autorité palestinienne. Le président Mahmoud Abbas «a demandé l'intervention d'urgence de l'administration américaine afin de mettre fin une fois pour toutes à l'escalade israélienne», selon un responsable palestinien.