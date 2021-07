Des centaines de manifestants palestiniens ont été blessés, vendredi, dans des affrontements avec les soldats israéliens en Cisjordanie, selon des médecins et des témoins oculaires. Les affrontements ont éclaté près du village de Beita, au sud de la ville de Naplouse, en Cisjordanie. Les soldats israéliens ont tiré des balles réelles, des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur les manifestants, qui ont jeté des pierres, brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans anti-israéliens. Des médecins du Croissant-Rouge palestinien ont affirmé qu'au moins 150 Palestiniens avaient été blessés, dont un journaliste de presse et un secouriste. Chaque vendredi, les Palestiniens manifestent dans différentes régions de Cisjordanie contre la construction et l'expansion des colonies israéliennes, et se heurtent systématiquement aux soldats sionistes. Dans la nuit, des avions de chasse israéliens ont bombardé la ville de Ghaza. Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas, a dit que le «bombardement ne changera pas la détermination du peuple palestinien à poursuivre le chemin de la lutte, par tous les moyens de résistance, pour faire valoir ses droits et mettre fin à ses souffrances».