Le Kremlin a accusé, hier, le Royaume-Uni d'être à l'origine des explosions ayant endommagé en septembre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, construits pour acheminer le gaz russe en Europe.»Nos services de renseignement disposent de preuves suggérant que l'attaque a été dirigée et coordonnée par des spécialistes militaires britanniques», a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Trois nouveaux cargos chargés de céréales ont quitté les ports d'Ukraine hier matin et se dirigent vers le corridor humanitaire en mer Noire, a annoncé à la mi-journée le Centre de coordination conjoint (JCC) à Istanbul.»Les mouvements de ces trois bateaux ont été approuvés par les délégations ukrainienne, turque et des Nations unies. La délégation de Russie a été informée», a précisé le JCC qui supervise à Istanbul les exportations de céréales ukrainiennes en vertu de l'accord international signé en juillet dernier. La Russie, qui a annoncé vendredi qu'elle «suspendait» sa participation à l'accord a mis en garde, lundi, contre le «danger» de continuer la navigation le long du corridor sans son accord. Moscou, qui a dénoncé une frappe de drone en Crimée, exige que «l'Ukraine garantisse la sécurité» dans le couloir maritime. La Turquie et les Nations unies s'efforcent de lever les objections russes. «Le coordinateur de l'ONU pour l'Initiative sur les céréales en mer Noire, Amir Abdulla, poursuit ses discussions avec les Etats parties à l'accord afin (qu'ils) reprennent leur pleine participation au JCC», a indiqué le Centre. La délégation russe avait annoncé samedi qu'elle ne participerait plus aux inspections de navires.

Le président russe Vladimir Poutine a appelé lundi l'Ukraine à garantir la sécurité des navires empruntant le couloir pour les exportations de céréales, l'accusant d'être une «menace» après une attaque qui a visé la flotte russe en Crimée samedi. «L'Ukraine doit garantir qu'il n'y aura aucune menace pour la sécurité des navires civils», a déclaré Poutine lors d'une conférence de presse, accusant Kiev d'avoir utilisé le couloir céréalier pour l'attaque qu'il lui impute et qui a justifié son retrait de l'accord sur les exportations ukrainiennes. «Cette attaque a été lancée par l'Ukraine contre les navires de la flotte de la mer Noire (...) Ils ont créé un danger pour nos navires et les navires civils», a-t-il poursuivi. «C'est une menace pour nos navires et les navires civils», a ajouté Poutine, tout en soulignant que la Russie ne s'était pas retirée de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, mais l'avait «suspendu». «Il ne peut être question de garantir la sécurité de quoi que ce soit dans cette zone tant que l'Ukraine ne prendra pas des engagements supplémentaires pour ne pas utiliser cette route à des fins militaires», a indiqué pour sa part le ministère russe de la Défense sur Telegram. Il a appelé l'ONU, garant de l'accord sur les céréales ukrainiennes signé en juillet, à aider à «obtenir des garanties de la part de l'Ukraine de ne pas utiliser le couloir humanitaire et les ports ukrainiens désignés pour l'exportation de produits agricoles pour des actes hostiles contre la Russie».

Le JCC précise que, malgré le retrait des inspecteurs russes, 46 bateaux ont pu être inspectés lundi et peuvent être autorisés à emprunter dans les deux sens le corridor en mer Noire.

Les ministres turcs de la Défense, Hulusi Akar, et des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, se sont entretenus avec leurs homologues russes pour leur faire valoir l'importance du corridor en mer Noire pour le transport des céréales. L'accord international qui arrive à échéance le 19 novembre visait à permettre la reprise des exportations ukrainiennes pour prévenir une grave crise alimentaire, notamment en Afrique.