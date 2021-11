Le dépôt des candidatures pour les élections cruciales de décembre et janvier s'est ouvert lundi en Libye où les préparatifs pour la tenue de ces scrutins présidentiel et parlementaires vont bon train en dépit de divergences politiques entre camps rivaux. Ces élections, aboutissement d'un processus politique laborieux parrainé par l'ONU, sont censées tourner la page d'une décennie de chaos depuis 2011 et mettre fin aux divisions et aux luttes fratricides entre deux camps rivaux, l'un dans l'ouest du pays et l'autre dans l'Est. Pour la communauté internationale, la tenue des élections est essentielle pour pacifier le pays, qui compte les réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. Mais dans un contexte sécuritaire toujours fragile et de divergences politiques persistantes, y compris sur le calendrier électoral, la tenue de ces scrutins reste incertaine. Pour l'élection du chef d'Etat -premmier scrutin au suffrage universel en Libye- prévue le 24 décembre, le dépôt des canddidatures se fait exclusivement dans trois bureaux de la Haute commission électorale (HNEC): à Tripoli (ouest), Benghazi (est) et Sebha (sud). Parmi les personnalités qui ont d'ores et déjà annoncé leur intention de briguer le poste figurent l'ancien influent ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, le diplomate et fondateur du parti «Ihya Libya», Aref al-Nayed, l'ancien ambassadeur de Libye à l'ONU, Ibrahim al-Dabbachi, l'ex-ministre de l'Industrie sous Kadhafi et membre du parti «Projet National», Fathi Ben Shatwan, et, grande surprise, le célèbre comique Hatem al-Kour. Seif al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien «Guide», a laissé entendre qu'il pourrait se présenter, au même titre que le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen. Les candidats ont jusqu'au 22 novembre pour déposer leur nom.

Le dépôt des candidatures pour les élections parlementaires, prévues un mois après la présidentielle, est lui ouvert jusqu'au 7 décembre dans toutes les villes libyennes, marquant «le véritable début du processus électoral», a indiqué dimanche le directeur de la HNEC, Imad al-Sayeh. 200 sièges sont à pourvoir, dont 32 réservés aux femmes. Plus de 2,83 millions de Libyens, sur environ sept millions d'habitants, se sont inscrits pour voter. Munis de leurs papiers d'identité et numéro national, ils peuvent retirer leur carte d'électeur dans tous les centres de vote jusqu'à fin novembre. Selon le règlement publié lundi soir par la HNEC, les candidats à la présidentielle doivent avoir au moins 35 ans et avoir quitté toute fonction officielle trois mois avant la date du scrutin.

Malgré un optimisme prudent parmi les Libyens qui souhaitent tourner la page des conflits, certaines voix s'élèvent contre l'organisation des élections sur la base de lois électorales adoptées par le Parlement siégeant dans l'Est et contestées par les autorités de l'Ouest.»Il y a ceux qui pensent que peu importe leurs résultats, ces élections seront rejetées par l'un ou l'autre camp, ce qui déstabiliserait l'équilibre des forces et entraînerait de nouvelles violences», a indiqué Anas el-Gomati, directeur de The Sadeq Institute basé en Libye. En septembre, le Haut Conseil d'Etat libyen, instance faisant office de Sénat et farouchement opposé au camp du président du Parlement, Saleh Aguila, avait même proposé le report d'un an du scrutin présidentiel.»Il existe une inquiétude quant au respect des résultats des élections, étant donné le ressenti d'une situation militaire fragile sur le terrain et l'absence de prédisposition pour l'organisation d'élections libres et équitables dans un pays divisé entre factions armées rivales», a affirmé M. Gomati. L'ouverture du dépôt de candidatures a lieu à quelques jours de la tenue le 12 novembre à Paris d'une conférence internationale sur la Libye qui discutera notamment des prochaines élections.