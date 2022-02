Des milliers de partisans du pouvoir ont défilé dans Caracas samedi lors de la journée mondiale de la jeunesse, rendez-vous annuel important au Venezuela, affichant leur soutien au président Nicolas Maduro alors que la manifestation de l'opposition a réuni quelque 500 personnes. Les deux cortèges ne se sont pas croisés. Tambours, salsa, drapeaux vénézuéliens, les Chavistes - du nom de Hugo Chavez, figure de la gauche radicale latino-américaine et défunt prédécesseur de Maduro - ont effectué une sorte de démonstration de force dans les rues de la capitale. «Chavez donne le ton, Maduro est au volant», pouvait-on notamment lire sur une banderole. Acclamé, le président Maduro a conclu la manifestation par un discours: «Je vous demande (les jeunes) de m'aider (...) contre la corruption et la bureaucratie... Je viens vous demander de l'aide». Non loin de là, quelque 500 personnes dont le leader de l'opposition Juan Guaido, se sont rassemblées pour un défilé. Guaido a prononcé un discours appelant à «l'unité», trois mois après la défaite d'une opposition divisée lors des élections régionales de novembre. «Nous nous engageons aujourd'hui à lutter (...) nous devons renforcer l'unité «, a-t-il dit promettant de relancer les manifestations de rue qui avaient ébranlé le pouvoir en 2019 mais qui ont fini par s'essouffler: «Nous allons retourner (...) au lieu où s'exercent les libertés: la rue.»