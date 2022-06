Les 73 députés du courant du leader Moqtada Sadr, plus importante formation à l'Assemblée d'Irak, ont présenté dimanche leur démission, a indiqué le président du Parlement. «Nous avons accepté à contrecoeur les demandes de nos frères et soeurs, représentants du bloc sadriste, de démissionner», a annoncé le président du Parlement, Mohammed al-Halboussi, sur Twitter après avoir reçu les lettres de démission des 73 élus de Moqtada Sadr. Faute de majorité claire et de consensus, le Parlement a échoué par trois fois depuis le début de l'année à organiser l'élection du président de la République, première étape avant la désignation du Premier ministre et la formation du gouvernement.