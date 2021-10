Une cellule appartenant à l'organisation terroriste «Daesh», qui planifiait des attaques ciblant des sécuritaires et des militaires a été démantelée dans le gouvernorat de Tataouine en Tunisie, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, cité par l'agence de presse tunisienne TAP. La cellule a été démantelée à la suite d'une action commune conduite par les unités relevant des directions de lutte contre le terrorisme, des renseignements et des investigations de la direction générale de la Garde nationale, selon le texte. Les membres de la cellule (dont le nombre et la date de leur interpellation n'ont pas été précisés dans le communiqué) «planifiaient des attaques terroristes ciblant les unités sécuritaires et militaires dans la région à travers l'utilisation d'engins explosifs de fabrication artisanale», indique le communiqué. Le ministère de l'Intérieur ajoute que les membres de la cellule ont été interpellés «en un temps record». Un engin explosif et du matériel servant à fabriquer des explosifs ainsi que des sommes d'argent collectées pour le financement des activités de la cellule, ont été saisis à cette occasion. Le parquet près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a émis des mandats de dépôt contre les membres de la cellule, ajoute la même source.