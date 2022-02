Le ministère tunisien de l’Intérieur a annoncé jeudi avoir démantelé un réseau spécialisé dans la falsification et la conception de faux passeports sanitaires anti-COVID-19. Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a précisé que «la cellule nationale de recherche dans les crimes terroristes de la direction anti terroriste de la Garde nationale, en coordination avec le parquet du Pôle judiciaire antiterroriste, a découvert un réseau spécialisé dans la contrefaçon et la fabrication de passeports de vaccination contre le nouveau coronavirus». Le réseau est actif dans les quatre provinces du grand-Tunis et comprend des éléments religieux extrémistes qui rejettent les procédures de vaccination, a ajouté la même source, citant des investigations approfondies. Les membres de ce réseau ont été déférés au parquet qui a autorisé l’ouverture d’une enquête dans cette affaire, sachant que deux mandats de dépôt ont été ordonnés en la matière dans l’attente de l’aboutissement des investigations.