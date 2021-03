Ratsiraka, est décédé dimanche à l'âge de 84 ans à l'hôpital militaire de Saavinandriana à Antananarivo, ont rapporté des médias citant ses proches. Il avait été admis, ainsi que son épouse, «à la suite d'un contrôle de routine dû à une grippe». Le test PCR de dépistage du Covid-19 de l'ancien président s'était révélé négatif, selon ses proches. «Didier Ratsiraka était un grand homme d'Etat. Il n'est que justice que la Nation entière soit en deuil», a déclaré Lalatiana Rakotondrazafy Andriatangarivo, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, à l'annonce du décès. Ratsiraka avait été président de Madagascar deux fois, de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. L'officier de marine, avait été hospitalisé en début de semaine pour un contrôle de routine.

C'est une figure emblématique de la Grande Ile qui s'est éteinte. Didier Ratsiraka, originaire de Vatomandry, sur la côte est du pays, a été à la tête de l'Etat malgache pendant 21 ans. Il fait son entrée en politique en tant que militaire en 1972 pendant un régime de transition. A 36 ans, il devient alors ministre des Affaires étrangères. C'est 3 ans plus tard qu'il est porté à la tête du pays par un directoire militaire. Il fait alors adopter, par référendum, en sa qualité de chef d'Etat, la Charte de la révolution socialiste et la Constitution de la deuxième République. En 1991, il accepte la transition libérale, réclamée par Albert Zafy, qui lui succède à la tête de l'Etat. Mais l«'Amiral rouge» est réélu 4 ans plus tard et à l'issue de ce mandat, une crise post-électorale le force à s'exiler pendant 9 ans. Depuis son retour et jusqu'à très récemment, il était actif dans la politique malgache et était régulièrement invité sur les plateaux de télévision pour livrer ses analyses.