L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le pays entre 2013 et 2020, est décédé hier à 76 ans à son domicile de Bamako, a annoncé sa famille. «Le président IBK (Ibrahim Boubacar Keïta) est décédé ce matin à 9h00 (GMT et locales) à son domicile» à Bamako, a indiqué un membre de sa famille. L'information a été confirmée par plusieurs membres de cette même famille, et rapportée par les médias maliens. M. Keïta, élu président du Mali en septembre 2013, avait été écarté du pouvoir par des militaires en août 2020. En août 2018, M. Keïta a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle pour la deuxième fois, et a entamé son deuxième mandat de cinq ans en septembre de la même année.