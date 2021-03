La Commission électorale centrale palestinienne (PCEC) a annoncé dans un communiqué qu'elle avait commencé à recevoir samedi les candidatures pour les prochaines élections législatives.

La PCEC a commencé à recevoir les candidatures aux élections législatives depuis le 20 mars jusqu'au 31 mars, et les listes électorales ont été invitées à soumettre les noms de leurs candidats au siège de la commission à Ramallah et à Ghaza, précise le communiqué. Selon le communiqué, seules les listes électorales de candidats, et non d'individus, seront acceptées, comme le stipule la loi électorale récemment amendée.

Par ailleurs, toutes les listes devront comporter un minimum de 16 noms de candidats et un maximum de 132, soit le nombre de sièges du Conseil législatif palestinien monocaméral.»Chaque demande de nomination sera étudiée dans les cinq jours pour s'assurer que la liste électorale répond aux conditions légales de candidature. Après cela, la PCEC décidera si la liste électorale est approuvée ou non», explique le communiqué.

En janvier, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé que les élections générales de 2021 incluraient les élections législatives du 22 mai, les élections présidentielles du 31 juillet et les élections du Conseil national palestinien, la plus haute instance décisionnelle de l'Organisation de libération de la Palestine, le 31 août.

Les dernières élections présidentielles palestiniennes ont eu lieu en mars 2005 et les dernières élections législatives en janvier 2006.

Par ailleurs, la Palestine a annoncé samedi un assouplissement partiel des mesures de confinement en cours, notamment la réouverture des magasins et des restaurants. Selon le porte-parole du gouvernement Ibrahim Melhem, les nouvelles mesures seront mises en oeuvre pendant deux semaines, et les magasins et restaurants seront autorisés à rouvrir tout en maintenant des mesures sanitaires strictes, et à une capacité maximale de 30% de leur personnel.

Les cafés ne seront autorisés à ouvrir que pour les services de livraison. Les banques seront quant à elles invitées à opérer à un rythme d'urgence et conformément aux instructions de l'Autorité monétaire palestinienne, tandis que les secteurs industriels devront travailler à une capacité maximale de 30% de leur personnel. Dans le même temps, M.Melhem a indiqué qu'un confinement complet sera imposé dans toute la Cisjordanie les vendredis et samedis et que la circulation de toutes sortes de véhicules sera interdite. De plus, un couvre-feu nocturne restera en vigueur et tous les magasins seront fermés à l'exception des pharmacies et des boulangeries. Parallèlement, le ministère de la Santé a annoncé qu'une vaccination de masse contre le nouveau coronavirus débutera dimanche matin en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza, précisant que la campagne commencera avec le personnel médical des hôpitaux publics et privés, les personnes de plus de 75 ans, ainsi que les patients atteints de cancer et de maladies rénales.

La Palestine a reçu mercredi le premier lot de vaccins contre le coronavirus du programme mondial COVAX pour les pays pauvres et à revenu intermédiaire. Ce lot de vaccins COVAX contenait 62.000 doses, dont 38.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech et 24.000 du vaccin AstraZeneca. Samedi, la Palestine a enregistré 1.780 nouveaux cas de coronavirus, 27 décès et 1.695 récupérations en 24 heures, a enfin déclaré le ministère de la Santé, ajoutant qu'actuellement, 192 patients atteints de coronavirus restent dans des unités de soins intensifs.