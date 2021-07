Les pourparlers «d'Astana-16» sur la Syrie ont débuté, hier, dans la capitale kazakhe, Noursoultan, avec la participation de représentants des pays garants qui sont la Turquie, la Russie et l'Iran, ont rapporté des médias selon des réunions bilatérales et trilatérales entre les délégations participantes. Les délégations de l'opposition et du gouvernement syriens, l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Geir Pedersen, ainsi que les délégations de pays participants en qualité d'observateurs, à savoir l'Irak, la Jordanie et le Liban, participent aux pourparlers. Ces derniers devraient porter sur la situation en Syrie, l'acheminement de l'aide humanitaire, la reprise des réunions du Comité constitutionnel à Genève, l'échange de prisonniers, la libération des otages et la recherche des personnes portées disparues.