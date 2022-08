Le Conseil de Sécurité de l’ONU, a tenu hier un débat public sur «La paix et la sécurité en Afrique», l’un des événements phares de la présidence chinoise du Conseil en août. Le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Commission de l’Union Africaine (UA), Bankole Adeoye, et le président de la Commission de consolidation de la paix des Nations unies (PBC), l’ambassadeur Muhammad Abdul Muhith du Bangladesh, devaient faire un exposé, selon des sources diplomatiques. Lors de sa dernière présidence du Conseil, la Chine a organisé en mai 2021 un débat public de haut niveau par vidéoconférence intitulé «S’attaquer aux causes profondes des conflits tout en favorisant le relèvement post-pandémique en Afrique».Dans le cadre de cette réunion, le Conseil de sécurité a adopté une déclaration présidentielle soulignant la nécessité d’un soutien accru aux pays africains, en particulier ceux touchés par les conflits, pour se remettre de la pandémie.

L’objectif du débat public est d’identifier les défis à relever pour assurer une paix durable en Afrique et d’explorer les moyens de soutenir le renforcement des capacités sur le continent pour relever ces défis. Lors de la réunion, qui sera tenue sous le thème «La paix et la sécurité en Afrique: renforcement des capacités pour le maintien de la paix», Abdul Muhith devait faire un exposé sur l’engagement de la PBC avec les pays africains et les organismes régionaux et sous- régionaux concernant les efforts visant à maintenir la paix sur le continent, selon les mêmes sources. De son côté, Adeoye devait mettre en évidence les liens entre la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique. Le débat public est l’un des deux événements phares que la Chine prévoyait d’organiser au cours de sa présidence d’août. L’autre sera une réunion d’information prévue le 22 août sur «le Maintien de la paix et de la sécurité internationales : promouvoir la sécurité commune par le dialogue et la coopération». Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devrait lui aussi, faire un exposé lors de cette réunion.