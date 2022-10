Tout va bien, mais... Avec le sourire, et presque l'air de pas y toucher, Emmanuel Macron a multiplié les coups de griffe à l'égard d'Olaf Scholz jeudi, se posant en chantre de «l'unité européenne» face à une Allemagne qui risquerait de «s'isoler». Le président français et le chancelier allemand, dont le duo semble toujours en phase de rodage, se sont entretenus à Bruxelles avant le début d'un conseil européen de deux jours. Un tête-à-tête dénué des marques de complicité qui ont parfois caractérisé les échanges entre leurs prédécesseurs lointains ou proches. Juste une poignée de main pour les photographes, a minima. A minima comme les déclarations de l'Élysée à l'issue de cette rencontre, qui se bornent à évoquer «une même volonté de faire baisser les prix de l'énergie et préserver l'unité européenne», sans faire état d'une percée susceptible de débloquer les discussions au sommet de l'UE. Les deux hommes «ont dit leur confiance dans ce que les discussions en cours permettront d'aboutir à un renforcement profond du partenariat», a ajouté, sans précisions, la Présidence française. C'est que les contentieux s'accumulent. Plafonnement du prix du gaz, solidarité européenne face à la flambée des cours énergétiques, armement européen... rien ne va plus entre les deux premières économies européennes, censées être le moteur de l'Union. À tel point que le Conseil des ministres franco-allemand prévu, la semaine prochaine dans le cadre prestigieux du château de Fontainebleau, près de Paris, et qui devait être le premier pour Olaf Scholz, a dû être reporté de quelques semaines. Officiellement, c'est l'indisponibilité de plusieurs ministres allemands qui a poussé au report, assure-t-on côté français. Mais derrière cette explication, ce sont bien les divergences de fond qui pointent. Berlin a reconnu que sur «toute une série de sujets», les deux puissances ne sont «pas encore arrivées à une position commune». Et le président Macron, au fond, ne dit pas autre chose. Après avoir invoqué un report «technique», il a lui-même expliqué ne pas vouloir se contenter d'avancées «routinières» dans le contexte «exceptionnel» de guerre et de crises que traversent l'Europe et le monde.

C'est ainsi que s'est exprimé le chef de l'Etat français tout au long de la journée de jeudi. En se posant en bon élève du couple franco-allemand, il en a dressé en creux un tableau assez sombre. «Je ne dirais pas qu'il y a une panne», a-t-il lancé... avant de préciser: «En ce qui me concerne». «Je suis, depuis plus de cinq ans maintenant, toujours là pour essayer de proposer d'avancer, de bâtir l'unité», a-t-il plaidé - une manière de rappeler qu'il entame son second mandat alors que le chancelier est arrivé au pouvoir il y a moins d'un an. ««Moi, mon souhait, c'est toujours de préserver l'unité européenne et aussi l'amitié et l'alliance entre l'Allemagne et la France», a-t-il insisté. Alors que Berlin est accusé par plusieurs pays européens de faire cavalier seul avec son mégaplan de soutien aux Allemands contre l'inflation énergétique, Emmanuel Macron a estimé qu'il valait «mieux» se «coordonner» en amont. «L'Allemagne a toujours agi de façon très solidaire», a répliqué Olaf Scholz, qui s'est toutefois ostensiblement abstenu de rentrer publiquement dans un bras de fer franco-allemand. Avant d'arriver à Bruxelles, il avait aussi critiqué le projet de plafonnement des prix du gaz cher à Paris, en expliquant qu'il ne fonctionnerait qu'en cas d'étroite coopération avec les partenaires non européens. À travers tous ces échanges aigre-doux, la France semble avant tout vouloir montrer que le problème, aujourd'hui, en Europe, c'est l'Allemagne.»Je pense que ce n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole», a lancé le président français. Isolée, donc, l'Allemagne? «C'est un peu tendu», et «ça se cristallise pas mal autour des Allemands», affirme un eurodéputé macroniste. «Cela correspond, aujourd'hui, à une réalité», glisse aussi un diplomate européen proche des positions françaises. «Les Allemands sont ceux qui ont exprimé les positions les plus radicales à la fois sur les questions de plafonnement des prix de l'énergie et sur les questions de solidarité financière», estime-t-il, tout en affirmant apercevoir «des frémissements» de Berlin dans la direction d'un mécanisme de plafonnement. Le président français recevra le chancelier allemand mercredi à Paris.