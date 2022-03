De hauts responsables américains se sont rendus au Venezuela samedi pour rencontrer le gouvernement de Nicolas Maduro, alors que « la guerre fait rage en Ukraine », a rapporté le New York Times La crise a poussé les Etats-Unis à accorder une plus grande attention aux alliés du président russe Vladimir Poutine en Amérique latine, a indiqué le journal, citant des sources anonymes. Washington a rompu avec le Venezuela, au 1er rang mondial des réserves de pétrole, après la réélection du président Maduro en 2018 imposant une série de sanctions comme l’embargo sur son pétrole aux Etats-Unis. Selon le journal, cette visite de hauts responsables US est liée au souci de Washington de remplacer une partie du pétrole acheté à la Russie par celui du Venezuela.