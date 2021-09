Le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah, a déclaré samedi que les forces de sécurité qui ont combattu dans le sud de Tripoli il y a quelques jours «doivent être punies». «Ces actions sont inacceptables et ceux qui y ont contribué doivent être punis», a affirmé M. Dbeibah lors d'une réunion avec de hauts responsables sécuritaires et militaires de son gouvernement dans la capitale Tripoli, selon un communiqué du gouvernement. Le Premier ministre a donné l'ordre de former un comité d'enquête qui présentera ses conclusions dans une semaine, afin que les décisions nécessaires puissent être prises à cet égard, a précisé le communiqué. Des affrontements entre deux forces de sécurité gouvernementales ont éclaté jeudi soir près d'un camp militaire dans le sud de Tripoli, occasionnant un nombre inconnu de victimes. Le Conseil de la présidence libyenne a ordonné vendredi un cessez-le-feu immédiat et le retour de toutes les forces belligérantes à leur quartier général. La Mission d'appui des Nations unies en Libye a exprimé vendredi son inquiétude face à ces affrontements, appelant à une cessation immédiate des hostilités et exhortant toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue.