Devant des milliers de Libyens venus célébrer le 11e anniversaire de la révolution de février 2011, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah a martelé son refus d'une nouvelle transition, après la désignation de son successeur Fathi Bachagha par la Chambre des représentants (Parlement, basé à Tobrouk).

Il a redit son attachement aux élections, «seule voie pour instaurer la paix, la stabilité et la reconstruction du pays». Convaincu que le peuple libyen ne veut pas de la guerre, il a annoncé que son équipe travaille à une nouvelle feuille pour des élections générales...en juin prochain. Un pari audacieux, dès lors que le Parlement a assuré que le scrutin ne peut avoir lieu avant...2023! Pour étayer son discours, Dbeibah a dévoilé la distribution, depuis hier, de 50 000 lots de terrain à bâtir, au profit des jeunes, sur l'ensemble du territoire national.

Comme aussi, il a brandi la livraison prochaine de 100 000 logements en cours de réalisation et diverses formes de prêts pour l'aide à la construction ou la poursuite du Fonds de soutien aux mariages. Bref, de quoi réjouir les jeunes Libyens et baliser la voie à la convocation d'un scrutin présidentiel dans 3 mois. Dbeibah a aussi révélé qu'une augmentation des salaires, pour les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, va être octroyée. D'autres mesures à l‘adresse des bénéficiaires de l'assurance maladie et des retraités ont parachevé le lot. La veille, les Etats-Unis ont, par le biais de leur ambassade à Tripoli, réagi à la déclaration du porte-parole du gouvernement qui a affirmé que la conseillère spéciale du SG de l'ONU, Stephanie Williams, a fait preuve de «partialité», au lendemain de son entretien avec le président du Parlement, Aguila Saleh.

Dans un communiqué publié jeudi, l'ambassade des États-Unis a déclaré: « Il n'y a pas eu d'employé gouvernemental international plus juste et méticuleux que Stephanie Williams pour rassembler toutes les voix libyennes autour de la table des négociations, dans un effort pour rétablir la stabilité en Libye.». Et de souligner que «l'approche du conseiller spécial et de la Mission d'appui des Nations unies en Libye est conforme aux principes fondamentaux des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résultats des réunions internationales sur la Libye». Williams avait indiqué, voici

3 jours, que le président de la Chambre des représentants l'a informée, à al-Kouba, du mécanisme que le Parlement va utiliser pour accorder la confiance au nouveau gouvernement de Fathi Bachagha, sur le mode du vote de mars 2021. Elle a ajouté que Saleh l'a également assurée de la prochaine installation d'un comité de 24 experts chargés d'élaborer le projet de Constitution sur la base du document de 2017.

Prenant acte de ces informations, Stephanie Williams a insisté sur la participation des femmes, des jeunes et des composantes culturelles dans la composition de ce comité, non sans faire valoir la nécessité d'une «formule consensuelle» respectueuse des attentes de 2,8 millions de Libyens qui se sont inscrits sur les listes électorales. Il n'en fallait pas plus pour alarmer Dbeibah et provoquer la réaction de son porte-parole quant à la «partialité» supposée de Mme Williams.